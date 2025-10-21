Тролей катастрофира в София

Тролейбус катастрофира тази вечер в столицата, става ясно от публикация във Фейсбук групата "Катастрофи в София"..

Инцидентът е станал до кръстовището на бул. "България" и бул. "Акад. И. Е. Гешов" и Центъра по хигиена.