Тройно убийство: 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си

25-годишен мъж е прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат в бургаското село Люляково.

Сигнал за случилото се е получен на 21 октомври около 04:14 часа в районното управление в Руен.

Въпреки нараняванията, момченцето е успяло да избяга и да съобщи за инцидента.

Когато полицаите дошли в къщата, установили, че тя гори. Пожарът е потушен от екип на пожарната в Айтос, като са открити три овъглени тела.

Пострадалото дете е откарано в болница и е без опасност за живота, а извършителят е задържан.

Процесуално-следствените действия по образуваното досъдебно производство под прякото наблюдение на Окръжната прокуратура в Бургас продължават.