Тройно убийство: 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си

OFFNews 21 октомври 2025 в 10:32 4102 5
Местопрестъпление

Снимка Архив

25-годишен мъж е прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат в бургаското село Люляково.

Сигнал за случилото се е получен на 21 октомври около 04:14 часа в районното управление в Руен.

Въпреки нараняванията, момченцето е успяло да избяга и да съобщи за инцидента.

Когато полицаите дошли в къщата, установили, че тя гори. Пожарът е потушен от екип на пожарната в Айтос, като са открити три овъглени тела.

Пострадалото дете е откарано в болница и е без опасност за живота, а извършителят е задържан.

Процесуално-следствените действия по образуваното досъдебно производство под прякото наблюдение на Окръжната прокуратура в Бургас продължават.

    -7400

    5

    Gunteer

    21.10 2025 в 12:16

    -0
    +0
    Освен всичко останало, това е резултат и от купуването на гласове, заради което ги оставят да си живеят как искат и няма държава за тях. БХК години наред им защитава специалните права, които са в разрез със законите на държавата, затова и нямат страх от последствията!

    24568

    4

    dolivo

    21.10 2025 в 11:37

    -0
    +7
    Психиатриите нямат пари да държат контингента.

    Подобно е и със затворите.

    3920

    3

    Constanza

    21.10 2025 в 11:32

    -0
    +4
    Най-вероятно става дума за психическо заболяване. Тъжна работа.

    20429

    2

    случайно прочетох

    21.10 2025 в 11:22

    -0
    +11
    Днес, като отворих сайта и погледнах дали е Оффнюз?!
    Очаквах актуални политически новини, но като се замислих, всичките тези убийства са си точно такива...
    Народното събрание е преобладаващо пълно с търгаши на интереси, откровени тъпанари и блюдолизци, а държавата се управлява от две крадливи, но прости и самозабравили се свине! Правосъдие няма!

    4047

    1

    IvoIvo

    21.10 2025 в 10:38

    -0
    +17
    Не е истина...какво става?!!!!
     
