Тройно убийство: 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си

25-годишен мъж е прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат в бургаското село Люляково.
Сигнал за случилото се е получен на 21 октомври около 04:14 часа в районното управление в Руен.
Въпреки нараняванията, момченцето е успяло да избяга и да съобщи за инцидента.
Когато полицаите дошли в къщата, установили, че тя гори. Пожарът е потушен от екип на пожарната в Айтос, като са открити три овъглени тела.
Пострадалото дете е откарано в болница и е без опасност за живота, а извършителят е задържан.
Процесуално-следствените действия по образуваното досъдебно производство под прякото наблюдение на Окръжната прокуратура в Бургас продължават.
21.10 2025 в 12:16
Подобно е и със затворите.
Очаквах актуални политически новини, но като се замислих, всичките тези убийства са си точно такива...
Народното събрание е преобладаващо пълно с търгаши на интереси, откровени тъпанари и блюдолизци, а държавата се управлява от две крадливи, но прости и самозабравили се свине! Правосъдие няма!
