Трима загинали за ден в катастрофи, 306 жертви от началото на годината

Трима души са загинали, а 33-ма са ранени при 23 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.
В София е регистрирано едно тежко и 13 леки пътнотранспортни произшествия, при които е пострадал един човек.
От началото на месеца са станали 301 катастрофи, с 21 загинали и 349 ранени. Пътнотранспортните произшествия от началото на годината са 4708, при които живота си са загубили 306 души, а пострадалите са 6032-ма, уточнява БТА.
При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г., се отчитат 10 по-малко загинали участници в движението през 2025 г., съобщиха още от МВР.
