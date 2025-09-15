Трима загинали за ден в катастрофи, 306 жертви от началото на годината

Пострадалите при удари на пътя са 6032 човека

Трима души са загинали, а 33-ма са ранени при 23 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР. 

В София е регистрирано едно тежко и 13 леки пътнотранспортни произшествия, при които е пострадал един човек. 

От началото на месеца са станали 301 катастрофи, с 21 загинали и 349 ранени. Пътнотранспортните произшествия от началото на годината са 4708, при които живота си са загубили 306 души, а пострадалите са 6032-ма, уточнява БТА. 

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г., се отчитат 10 по-малко загинали участници в движението през 2025 г., съобщиха още от МВР.

