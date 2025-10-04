Трима загинали, 42-ма ранени при катастрофи за ден

04 октомври 2025

Снимка БГНЕС/архив

Трима души са загинали, а 42-ма са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщи МВР, цитирано от БТА.  

Тежките пътни инциденти са 31.

В София са регистрирани три тежки и 35 леки катастрофи. Няма загинали, трима са ранени.

От началото на октомври седем души са загинали, а 95 са пострадали при 69 пътнотранспортни произшествия.

