Трима загинали, 42-ма ранени при катастрофи за ден

Трима души са загинали, а 42-ма са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщи МВР, цитирано от БТА.

Тежките пътни инциденти са 31.

В София са регистрирани три тежки и 35 леки катастрофи. Няма загинали, трима са ранени.

От началото на октомври седем души са загинали, а 95 са пострадали при 69 пътнотранспортни произшествия.