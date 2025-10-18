Трима загинаха, след като младеж с един ден стаж зад волана, заби колата си в дърво

18-годишен шофьор с еднодневен стаж зад волана предизвика тежка катастрофа, която отне живота на трима младежи край Созопол, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в четвъртък вечерта, само ден след като момчето получило книжка за управление.

На 17 октомври около 23:15 ч. на пътя между Созопол и Черноморец, в района на 19-ия километър, кола с варненска регистрация излязла от пътното платно и се блъснала в крайпътно дърво.

Загинали са водачът – 18-годишен младеж от село Зидарово и 17-годишен немски гражданин, живеещ продължително в Созопол, който пътувал на задната седалка.

Третият пътник – 17-годишен младеж от село Габър, е откаран в болница, но е починал по пътя към УМБАЛ – Бургас.

По случая е започнало разследване. Първоначалните данни сочат, че катастрофата е причинена от движение с несъобразена скорост и загуба на контрол над автомобила.