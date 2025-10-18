Трима загинаха, след като младеж с един ден стаж зад волана, заби колата си в дърво

18-годишен шофьор с еднодневен стаж зад волана предизвика тежка катастрофа, която отне живота на трима младежи край Созопол, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал в четвъртък вечерта, само ден след като момчето получило книжка за управление.
На 17 октомври около 23:15 ч. на пътя между Созопол и Черноморец, в района на 19-ия километър, кола с варненска регистрация излязла от пътното платно и се блъснала в крайпътно дърво.
Загинали са водачът – 18-годишен младеж от село Зидарово и 17-годишен немски гражданин, живеещ продължително в Созопол, който пътувал на задната седалка.
Третият пътник – 17-годишен младеж от село Габър, е откаран в болница, но е починал по пътя към УМБАЛ – Бургас.
По случая е започнало разследване. Първоначалните данни сочат, че катастрофата е причинена от движение с несъобразена скорост и загуба на контрол над автомобила.
1605
5
18.10 2025 в 14:40
Много тежка новина.
Но това е, Младост, лудост, безразсъдност...
4074
4
18.10 2025 в 13:51
1948
3
18.10 2025 в 13:22
142
2
18.10 2025 в 12:45
20429
1
18.10 2025 в 11:51
Законът трябва да забранява на новите шофьори да карат в тъмната част на денонощието.
" около 23:15 ч. " с книжка от вчера? Кой е дал ключовете от колата на това дете? Опечалените?
