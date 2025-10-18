Трима загинаха, след като младеж с един ден стаж зад волана, заби колата си в дърво

OFFNews 18 октомври 2025 в 10:31 3879 5
Полиция

18-годишен шофьор с еднодневен стаж зад волана предизвика тежка катастрофа, която отне живота на трима младежи край Созопол, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в четвъртък вечерта, само ден след като момчето получило книжка за управление.

На 17 октомври около 23:15 ч. на пътя между Созопол и Черноморец, в района на 19-ия километър, кола с варненска регистрация излязла от пътното платно и се блъснала в крайпътно дърво.

Загинали са водачът – 18-годишен младеж от село Зидарово и 17-годишен немски гражданин, живеещ продължително в Созопол, който пътувал на задната седалка.

Третият пътник – 17-годишен младеж от село Габър, е откаран в болница, но е починал по пътя към УМБАЛ – Бургас.

По случая е започнало разследване. Първоначалните данни сочат, че катастрофата е причинена от движение с несъобразена скорост и загуба на контрол над автомобила.

    1605

    5

    Mumko

    18.10 2025 в 14:40

    -0
    +0
    Жалко за младите животи :(
    Много тежка новина.
    Но това е, Младост, лудост, безразсъдност...

    4074

    4

    yassenk

    18.10 2025 в 13:51

    -0
    +0
    Добре го е обучил инструктора на кормуването.

    1948

    3

    craghack

    18.10 2025 в 13:22

    -0
    +4
    Сега какви точно наказания да сложим в НК? За липса на мозък?

    142

    2

    Октим

    18.10 2025 в 12:45

    -0
    +0
    Това, което се случва по пътищата в България само някой, който не знае какво е това КАРАНЕ може да го нарече така. За голямо съжаление!

    20429

    1

    случайно прочетох

    18.10 2025 в 11:51

    -0
    +6
    Трагедия!
    Законът трябва да забранява на новите шофьори да карат в тъмната част на денонощието.
    " около 23:15 ч. " с книжка от вчера? Кой е дал ключовете от колата на това дете? Опечалените?
     
