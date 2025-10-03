Трима са загиналите при бедствието в Елените

Трима души - сред тях двама спасители - са загинали при наводнението след поройните дъждове в курортното селище Елените, съобщи вътрешният министър Даниел Митов на брифинг в Несебър.

За съжаление имаме един загинал гражданин, който се е намирал в приземно помещение - в момента, в който е прииждала първата голяма вълна, посочи Митов. чаква се аутопсията да установи точната причина за смъртта.

Министърът съобщи още, че двама спасители също са загинали. Единият е служител на „Гранична полиция“, а другият е багерист, отзовал се да помага.

Той каза, че след малко ще бъдат пуснати съобщения през BG-Alert и призова хората да не отказват евакуация.

Очакват се нови валежи през следващото денонощие, заяви още министърът.