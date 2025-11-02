Трима мотористи са в болница след тежка катастрофа във Врачанско

Трима мотористи са в болница след тежка катастрофа край село Елисейна, предаде БТА.

Инцидентът е станал на 1 ноември около 15:28 часа на път II-16 след тунела на село Елисейна, в посока Лъкатник.

Мотоциклет, управляван от 26-годишен перничанин, навлязъл в насрещната лента по време на десен завой и се е ударил почти челно в два последователно движещи се мотора. Двата мотора са били управлявани от мъже на 27 и 32 години. И двамата са били от София.

Водачите са с множество травми и фрактури по телата си и са транспортирани в болница "Пирогов" в София.

Водачите и на трите мотоциклета са дали отрицателни проби за алкохол, уточняват от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.