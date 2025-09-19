Тричленно семейство остави видео, че слага край на живота си (допълва се)

Тричленно семейство е открито в лек автомобил в района на Сливница.

Полицията разследва случая.

53-годишен мъж, 53-годишна жена и 26-годишно момче са намерени с огнестрелни рани в слепоочията в автомобила.

МВР съобщи, че тази сутрин в полицията е получен сигнал, че семейство е изпратило видео до свои близки, с което ги уведомява, че възнамерява да сложи край на живота си. Незабавно са били предприети необходимите издирвателни действия, при които е посетен техния дом и са обиколени различни местности в и около град Сливница. При обхода е открит лек автомобил, в който са били телата на мъжа, съпругата му и сина им. Тримата са били с огнестрелни рани, а в превозното средство е намерено и оръжието, с което е извършено деянието. В момента се провежда оглед на място и се събират данни за изясняване на обстоятелствата, довели до този инцидент. Полицейските действия се осъществяват под надзора на прокуратурата.

Инцидентът е между селата Гълъбовци и Деянова воденица. Колата е открита в нива, а сигналът е подаден в 16:30 часа.

Екип на Спешна помощ само е констатирал смъртта на тримата.