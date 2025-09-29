Три питбула убиха куче и нахапаха стопанина му до варненско училище

Три питбула са разкъсали друго куче във Варна, а собственикът му също е бил нападнат и е получил няколко ухапвания, предаде БНР.
Инцидентът е станал миналата седмица в района на Средно училище „Елин Пелин“, съобщиха днес от Областната дирекция на МВР.
По случая е образувано досъдебно производство.
Задържан е собственикът на питбулите, а случаят е докладван на Районната прокуратура и Областната дирекция по безопасност на храните. За инцидента е уведомена и Община Варна.
17472
3
29.09 2025 в 10:56
4047
2
29.09 2025 в 10:46
3010
1
29.09 2025 в 10:30
