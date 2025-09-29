Три питбула убиха куче и нахапаха стопанина му до варненско училище

OFFNews 29 септември 2025 в 09:51 1044 3
Питбул

Снимка Pixabay
Питбул

Три питбула са разкъсали друго куче във Варна, а собственикът му също е бил нападнат и е получил няколко ухапвания, предаде БНР.

Инцидентът е станал миналата седмица в района на Средно училище „Елин Пелин“, съобщиха днес от Областната дирекция на МВР.

По случая е образувано досъдебно производство.

Задържан е собственикът на питбулите, а случаят е докладван на Районната прокуратура и Областната дирекция по безопасност на храните. За инцидента е уведомена и Община Варна.

    Коментари
    17472

    3

    Zmee

    29.09 2025 в 10:56

    -0
    +15
    Сега предстои да се установи, кой ще им види сметката на тези 3 приятеля на човека - държавата или пострадалия.

    4047

    2

    IvoIvo

    29.09 2025 в 10:46

    -0
    +5
    Не са виновни кучетата....

    3010

    1

    Merc

    29.09 2025 в 10:30

    -0
    +13
    Обезпокоителното в случая е , че пострадалият е украинец и по думите му стопанинът на питбулите умишлено ги е насъскал срещу него и кучето му.

    https://www.vesti.bg/bulgaria/vie-ste-ukrainci-neka-da-vi-iziadat-pitbuli-umyrtviha-kuche-i-napadnaha-sobstvenika-mu -6239355
     
