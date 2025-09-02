Трамвай, управляван от младежи, се удари в подлез в София

Трамвай, управляван безконтролно от младежи, се удари в подлез в София, съобщи btv.
Той не е могъл да вземе завоя към булевард "Ситняково", дерайлирал е, преобърнал се е и се е ударил в подлеза откъм ул. "Цар Иван Асен".
Подлезът е почти изцяло разрушен. Има щети и по седем паркирани автомобила.
На място има две линейки, две полицейски коли и екипи на пожарната. Движението в района е затруднено.
Няма данни за пострадали.
Изясняват се причините за инцидента, а младежите се издирват.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Александър Йорданов: Руски негодници се опитаха да убият фон дер Лайен в България
Нова ало измама: Изтегли кредит, за да помогнеш при разкриването на банкови престъпления
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен у нас, разследват руска намеса
Напрежение в Ботевград: Роми търсят отмъщение заради некачествена дрога