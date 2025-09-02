Трамвай, управляван от младежи, се удари в подлез в София

Трамвай, управляван безконтролно от младежи, се удари в подлез в София, съобщи btv.

Той не е могъл да вземе завоя към булевард "Ситняково", дерайлирал е, преобърнал се е и се е ударил в подлеза откъм ул. "Цар Иван Асен".

Подлезът е почти изцяло разрушен. Има щети и по седем паркирани автомобила.

На място има две линейки, две полицейски коли и екипи на пожарната. Движението в района е затруднено.

Няма данни за пострадали.

Изясняват се причините за инцидента, а младежите се издирват.