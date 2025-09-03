Ексклузивно Следим на живо протеста ''Отпор срещу диктатурата!''

Трамвай и тролейбус се сблъскаха в София

OFFNews 03 септември 2025 в 18:47 464 5
Трамвай и тролейбус се сблъскаха в София

Снимка БНР
Трамвай и тролейбус се сблъскаха в София

Пореден инцидент с трамвай в София. Този път инцидентът стана на кръстовището на Руски паметник, където мотрисата се е ударила в тролейбус, движещ се по маршрут 7.

По първоначална информация няма пострадали. Движението на трамваите към ж.к. "Бъкстон" е спряно.

    4246

    5

    БотоксПутю

    03.09 2025 в 20:51

    -0
    +0
    Махатме Руския паметник, Слагаме светофари вместо объркващото кръгово водачите и туй то.

    -6100

    4

    Gunteer

    03.09 2025 в 20:51

    -0
    +0
    България е като снимачна площадка на Final Destination, вижте за какво става въпрос. Едно след друго, едно след друго, едно след друго. Тази страна е пълна с толкова неадекватни и прости хора, че човек започва да си мисли, че тегне някакво проклятие, няма как да е толкоз зле, ама става все по-зле.

    3537

    3

    Деспин Митрев

    03.09 2025 в 20:34

    -0
    +0
    Заплатите, как са заплатите на дЕректорите на релсов транспорт, тролейбусен транспорт, на дЕректорите на дЕрекция на дЕрекциите трамваен, тролейбусен - електротранспорт, на дЕректорите на дЕрекция на дЕрекцията на дЕрекциите - градски транспорт, на дЕректорите на дЕрекция, на дЕрекцията на дЕрекцията на дЕрекциите - ЦГМ ? Знаете ли, че преди 10-ина години, градски транспорт(без ЦГМ!!!) имаше НАД 300 ДУШИ РЪКОВОДИТЕЛИ, които не правят нищо - буквално нищо, освен получаване на заплати!!!!!!! Ама като се увеличаваха заРплатите на лежоайниците никой не извади информация за това колко души е ръководството и колко от тях са назначени шуро-баджанаци! Да ме прощават от метрото, не съм ги забравил, ама сметката беше без техните дЕректори - те добавят още.

    4005

    2

    PaulPierce

    03.09 2025 в 20:26

    -0
    +0
    Бай Гроздан откакто стана Министър на Транспорта...не бяха влакове, бъгита, парапланери, трамваи, автобуси, джетове, тирове, проблеми със самолети.
    Сега пак ще излезе Бай Гроздан по телевизията със списък с мерки, който списък след това ще даде на Слави да си избърше задните части

    3060

    1

    helper68

    03.09 2025 в 20:14

    -0
    +0
    Битер Индия станахме по кастрофи.. :(
     
