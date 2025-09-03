Трамвай и тролейбус се сблъскаха в София

Пореден инцидент с трамвай в София. Този път инцидентът стана на кръстовището на Руски паметник, където мотрисата се е ударила в тролейбус, движещ се по маршрут 7.
По първоначална информация няма пострадали. Движението на трамваите към ж.к. "Бъкстон" е спряно.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4246
5
03.09 2025 в 20:51
-6100
4
03.09 2025 в 20:51
3537
3
03.09 2025 в 20:34
4005
2
03.09 2025 в 20:26
Сега пак ще излезе Бай Гроздан по телевизията със списък с мерки, който списък след това ще даде на Слави да си избърше задните части
3060
1
03.09 2025 в 20:14
Какви оръжия показа Китай на грандиозния си парад
Протестиращи опитаха да нахлуят в сградата на НС, полицията ги спря
Асен Василев за брифинга с Фон дер Лайен: Борисов недопустимо избута премиера като фигурант
Според ПП-ДБ ГЕРБ са се превърнали в посредствена пиар агенция на ''Новото начало''
Зафиров се похвали, че разговорял с президента Си Дзинпин в Китай