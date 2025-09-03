Трамвай и тролейбус се сблъскаха в София

Пореден инцидент с трамвай в София. Този път инцидентът стана на кръстовището на Руски паметник, където мотрисата се е ударила в тролейбус, движещ се по маршрут 7.

По първоначална информация няма пострадали. Движението на трамваите към ж.к. "Бъкстон" е спряно.