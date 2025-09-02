Трамвай дерайлира и се удари в подлез в София (обновена)

Трамвай по линия 22 дерайлира и се удари в подлез в София. Сигналът за инцидента е получен около 5 ч., уточниха от СДВР. Подозира се, че трамваят е бил управляван безконтролно от младежи, съобщи btv.

Той не е могъл да вземе завоя към булевард "Ситняково", дерайлирал е, преобърнал се е и се е ударил в подлеза откъм ул. "Цар Иван Асен".

Подлезът е почти изцяло разрушен. Има щети и по седем паркирани автомобила.

На място има две линейки, две полицейски коли и екипи на пожарната. Движението в района е затруднено. Няма данни за пострадали.

По информация на bTV ватманът е слязъл на спирката, за да си вземе кафе, когато трамваят е тръгнал. Разследват се причини за външна намеса.

Емил Михайлов, началник на аварийната служба към Столичния електротранспорт, също потвърди информацията, че ватманът е слязъл да си вземе кафе.

"Водачът е казал, че е взел всички необходими мерки, за да се обезопаси трамвая от самопотегляне. Информацията за чужди хора около трамвая не може да бъде потвърдена, преди да се прегледат камерите", каза Михайлов.

По думите му необучен човек не може да потегли с трамвай. Според него има външна намеса, но на този етап не може да се твърди нищо със сигурност.