Трафикантите на мигранти стават по-агресивни, спираме ги с шипове, каза шефът на Гранична полиция

Има загинали шест мигранти след гонката с полицията в Бургас, в колата, която падна в езерото Вая, са били 10 човека, каза шефът на "Гранична полиция" Антон Златанов, като потвърди неофициалната информация за инцидента по БНТ.

По думите му мигрантският натиск намалява, взети са мерки това да е така, но трафикантите стават по-агресивни, защото по-трудно изкарват парите си.

Имаме доста често случаи напоследък с неподчинения. Предният такъв е от сряда вечерта на българо-гръцката граница при "Ново село", близо до българо-турската граница. Отново се наложи колегите да използват шипове, за да спрят автомобила след две поредни неподчинения.

Вчерашният случай се разиграва за 34 минути. Около 21:20 колеги в района на Китен забелязват автомобила, който се движи с изключително бърза скорост и им се е сторил рисков. Подават му сигнал, той не се подчинява, с риск за живота на колегите. В тези моменти и особено след лошия инцидент, който се случи преди няколко години и загинаха колеги в Бургас, имаме процедура, която задействаме веднага при всяко неподчинение от този тип. Това е процедура 27, вътрешна процедура на МВР, в която всички полицейски екипи, независимо на коя структура, преминават на една и съща радиочистота и започват да работят съвместно. Това нещо сме го тренирали от миналата година много пъти и симулативно, за съжаление и на практика", каза гл. комисар Антон Златанов.

Антон Златанов обясни, че след като вижда екипите, които са поставили шипове, румънският водач на автомобила самокатастрофира.

"3 неподчинения има на 3 различни КПП-та, на последните 2 има шипове. На първият пункт, който е на входа за Бургас, колегите не могат да дръпнат шиповете пред него, поради простата причина, че той много хитро се долепя до предния автомобил, българския автомобил с български граждани, които са добре. Долепя се и дори ги удря един-два пъти леко отзад. Той знае, че ние ще използваме шипове, което затруднява още повече колегите. Те трябва да пазят своя живот, трябва да пазят живота и на хората, в случая на другите участници в движението. На следващия пункт, отново преграждат, успяват много бързо да се организират колегите и от Областна дирекция на МВР-Бургас и от "Гранична полиция".

Шофьорът и останалите трима оцелели са спасени от екипите и в момента са в болницата в Бургас.