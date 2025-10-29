ТИР се запали в движение на пътя Ямбол - Елхово. Сигналът за горящия камион е подаден към 17:50 часа.
Няма пострадали, съобщи пред БТА говорителят на Областната дирекция на МВР Татяна Павлова.
Влекачът е откачен, гори ремаркето. Движението по международния път I-7 не е затворено, тъй като инцидентът е района на отбивката до т.нар. Каравеловско ханче.
