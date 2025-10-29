ТИР се запали в движение на пътя Ямбол - Елхово

OFFNews 29 октомври 2025 в 20:22 130 0
112

Снимка Теодора Михайлова - OFFNews
Сигналът за горящия камион е подаден към 17:50 часа

ТИР се запали в движение на пътя Ямбол - Елхово. Сигналът за горящия камион е подаден към 17:50 часа.

Няма пострадали, съобщи пред БТА говорителят на Областната дирекция на МВР Татяна Павлова.

Влекачът е откачен, гори ремаркето. Движението по международния път I-7 не е затворено, тъй като инцидентът е района на отбивката до т.нар. Каравеловско ханче.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Борисов се скъса от срещи с хора, свързани с Щатите, в опити да изкара Пеевски от Магнитски