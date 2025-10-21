Тир се преобърна на АМ ''Марица'', движението е затворено

Камион е катастрофирал рано сутринта на автомагистрала "Марица" в посока Свиленград. Движението на платното при 23-и километър в посока Сливен е спряно, предаде БТА.

Тирът се е завъртял напреки на платното за движение и затворил магистралата на 23-ти километър.

Водачът е с леки травми. Към момента няма други пострадали в инцидента, а причините за него се изясняват.

Камионът е превозвал големи рула с хартия и до изчистване на товара, който се е разпилял на платното. Участъкът ще остане временно затворен.

От Агенция :Пътна инфраструктура" съобщиха, че заради катастрофата трафикът се отклонява по обходен маршрут към пътен възел „Стара Загора“ на автомагистрала „Тракия“- път I- 5 Стара Загора към Димитровград и пътен възел „Димитровград“.