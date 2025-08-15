Тийнейджъри продавали райски газ на непълнолетни в Слънчев бряг

OFFNews 15 август 2025 в 10:13 346 2
Полицията разкри незаконна схема за разпространение на диазотен оксид, познат като райски газ, в курортния комплекс Слънчев бряг, предаде БНТ.

Акцията е проведена на 14 август.

При проверка на лек автомобил със софийска регистрация униформените установили двама 19-годишни младежи, до чиято кола се намирал палет с бутилки от райски газ. На място бил засечен и 16-годишен тийнейджър от София, в когото били открити балони и пари. Момчето признало, че е закупило газ от двамата по-големи.

При последвалия оглед полицията иззела 32 бутилки по 2000 грама и 114 бутилки по 670 грама диазотен оксид. В багажника на автомобила били открити още 5 кашона, всеки съдържащ по 25 бутилки.

Разследващите стигнали и до помещение в хотелски комплекс, обитавано от младежите, където намерили допълнителни бутилки, записки, балони и значителна сума пари в брой. 

По първоначални данни газът е бил предназначен за продажба на непълнолетни туристи в района.

Двамата 19-годишни са задържани за 24 часа. Работата по случая продължава.

    4047

    2

    IvoIvo

    15.08 2025 в 11:53

    -0
    +0
    Чудничко!

    24568

    1

    dolivo

    15.08 2025 в 11:32

    -0
    +0
    Дилърчета от малки, след това престъпната стълбичка си поемат
     
