Тийнейджъри продавали райски газ на непълнолетни в Слънчев бряг

Полицията разкри незаконна схема за разпространение на диазотен оксид, познат като райски газ, в курортния комплекс Слънчев бряг, предаде БНТ.
Акцията е проведена на 14 август.
При проверка на лек автомобил със софийска регистрация униформените установили двама 19-годишни младежи, до чиято кола се намирал палет с бутилки от райски газ. На място бил засечен и 16-годишен тийнейджър от София, в когото били открити балони и пари. Момчето признало, че е закупило газ от двамата по-големи.
При последвалия оглед полицията иззела 32 бутилки по 2000 грама и 114 бутилки по 670 грама диазотен оксид. В багажника на автомобила били открити още 5 кашона, всеки съдържащ по 25 бутилки.
Разследващите стигнали и до помещение в хотелски комплекс, обитавано от младежите, където намерили допълнителни бутилки, записки, балони и значителна сума пари в брой.
По първоначални данни газът е бил предназначен за продажба на непълнолетни туристи в района.
Двамата 19-годишни са задържани за 24 часа. Работата по случая продължава.
15.08 2025 в 11:53
15.08 2025 в 11:32
