Тийнейджър загина след падане от самоделно АТВ в Габровско

15-годишно момче загина след падане от самоделно превозно средство тип АТВ в дряновското село Пейна, Габровска област, предаде БНТ.
Инцидентът е станал малко след 15:00 часа днес.
Непълнолетният тийнейджър е изгубил контрол над превозното средство, а момчето, което се е возило с него, е паднало и е било затиснато от АТВ-то.
По непотвърдена информация родителите на детето са били в чужбина, а самоделното АТВ е на техен близък.
По случая е образувано досъдебно производство, разследват се всички възможни версии, довели до трагедията.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Чист тероризъм: Русия уби с авиобомба 21 възрастни украинци, чакащи да си вземат пенсиите
Чист тероризъм: Русия уби с авиобомба 21 възрастни украинци, чакащи да си вземат пенсиите
Израел атакува среща на ръководството на ''Хамас'' в Доха (обновява се)
BG Elves разпространи нови кадри от камери от инцидента с полицейския шеф в Русе