Тийнейджър загина след падане от самоделно АТВ в Габровско

15-годишно момче загина след падане от самоделно превозно средство тип АТВ в дряновското село Пейна, Габровска област, предаде БНТ.

Инцидентът е станал малко след 15:00 часа днес.

Непълнолетният тийнейджър е изгубил контрол над превозното средство, а момчето, което се е возило с него, е паднало и е било затиснато от АТВ-то.

По непотвърдена информация родителите на детето са били в чужбина, а самоделното АТВ е на техен близък.

По случая е образувано досъдебно производство, разследват се всички възможни версии, довели до трагедията.