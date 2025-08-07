Тийнейджър с тротинетка блъсна 8-годишно дете в Карнобат

13-годишен тийнейджър е блъснал с електрическа тротинетка 8-годишно момченце на кръстовището на карнобатските улици "П.К.Яворов" и "Драва", предаде БНР.
Инцидентът е от 6 август около 18:20 часа.
13-годишният младеж, управляващ електрическа тротинетка, губи контрол и блъска детето, намиращо се на пътното платно.
Пострадалото дете е с охлузна рана по коляното, прегледано е и е освободено за домашно лечение.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Собственикът на Симеоновския лифт прати в СО проект за възстановяването му
Арестуваха американски войник, опитал да изнесе информация за танковете ''Ейбрамс'' на Русия
Кремъл потвърди за среща между Путин и Тръмп в близките дни
Кремъл потвърди за среща между Путин и Тръмп в близките дни