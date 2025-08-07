Тийнейджър с тротинетка блъсна 8-годишно дете в Карнобат

13-годишен тийнейджър е блъснал с електрическа тротинетка 8-годишно момченце на кръстовището на карнобатските улици "П.К.Яворов" и "Драва", предаде БНР.

Инцидентът е от 6 август около 18:20 часа.

13-годишният младеж, управляващ електрическа тротинетка, губи контрол и блъска детето, намиращо се на пътното платно.

Пострадалото дете е с охлузна рана по коляното, прегледано е и е освободено за домашно лечение.