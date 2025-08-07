Тийнейджър с тротинетка блъсна 8-годишно дете в Карнобат

OFFNews 07 август 2025 в 09:40 1198 0
Снимката е илюстративна.

Снимка Интернет
Снимката е илюстративна.

13-годишен тийнейджър е блъснал с електрическа тротинетка 8-годишно момченце на кръстовището на карнобатските улици "П.К.Яворов" и "Драва", предаде БНР.

Инцидентът е от 6 август около 18:20 часа.

13-годишният младеж, управляващ електрическа тротинетка, губи контрол и блъска детето, намиращо се на пътното платно.

Пострадалото дете е с охлузна рана по коляното, прегледано е и е освободено за домашно лечение.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Иванчева и Петрова: Осъдиха ни само по косвени доказателства