Тялото на 23-годишен мъж е намерено в корито на река

Тялото на 23-годишен мъж е намерено в коритото на река в землището на гр. Мадан, в посока главния път за гр. Златоград.

Сигналът на тел.112 е подаден на 26 ноември 2025 г., около 22.12 ч. 

Незабавно към мястото са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

При извършения оглед е установено, че тялото е на 23-годишен мъж. По главата му са констатирани множество контузни рани, получени в резултат на нанесен побой. Изясняват се причините и механизмът за настъпване на смъртта.

За случая е уведомена Окръжна прокуратура – Смолян, под чийто надзор се извършват действията по разследването.

