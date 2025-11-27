Тялото на 23-годишен мъж е намерено в корито на река

Тялото на 23-годишен мъж е намерено в коритото на река в землището на гр. Мадан, в посока главния път за гр. Златоград.
Сигналът на тел.112 е подаден на 26 ноември 2025 г., около 22.12 ч.
Незабавно към мястото са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.
При извършения оглед е установено, че тялото е на 23-годишен мъж. По главата му са констатирани множество контузни рани, получени в резултат на нанесен побой. Изясняват се причините и механизмът за настъпване на смъртта.
За случая е уведомена Окръжна прокуратура – Смолян, под чийто надзор се извършват действията по разследването.
