Тяло на жена изплува от Гребния канал в Пловдив

Тяло на жена е изплувало в Гребния канал в Пловдив, предаде БНР.

Служител на общинска охрана е забелязал тялото да се носи във водата тази сутрин и се обадил веднага на спешния телефон 112.

На мястото са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, които извадили тялото.

Установена е самоличността на жена. Тя е била на 43 години, съобщиха от полицията.

Все още няма информация колко време тялото е престояло във водата.

Предстои аутопсия да изясни точните причини за настъпилата смърт.