Тяло на жена изплува от Гребния канал в Пловдив

Тяло на жена е изплувало в Гребния канал в Пловдив, предаде БНР.
Служител на общинска охрана е забелязал тялото да се носи във водата тази сутрин и се обадил веднага на спешния телефон 112.
На мястото са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, които извадили тялото.
Установена е самоличността на жена. Тя е била на 43 години, съобщиха от полицията.
Все още няма информация колко време тялото е престояло във водата.
Предстои аутопсия да изясни точните причини за настъпилата смърт.
