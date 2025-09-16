Тяло на жена изплува от Гребния канал в Пловдив

16 септември 2025
Тяло на жена е изплувало в Гребния канал в Пловдив, предаде БНР. 

Служител на общинска охрана е забелязал тялото да се носи във водата тази сутрин и се обадил веднага на спешния телефон 112. 

На мястото са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, които извадили тялото.

Установена е самоличността на жена. Тя е била на 43 години, съобщиха от полицията.

Все още няма информация колко време тялото е престояло във водата.

Предстои аутопсия да изясни точните причини за настъпилата смърт.

