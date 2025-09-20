Тяло на мъж откриха в пловдивско село

Мъж е намерен мъртъв в пловдивското село Белащица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

В петък около 15:40 ч. на тел. 112 е постъпила информация, че 55-годишен жител на село Белащица е намерен починал в дома си, а при първоначалния оглед по тялото му са установени порезни рани.

При последвалите действия от служители на Първо РУ като заподозрян за нападението е задържан 47-годишен съсед на жертвата, който по първоначални данни страда от психично заболяване. 

По случая е започнато досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура - Пловдив.

