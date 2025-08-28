Тежка катастрофа затвори участък от АМ ''Хемус'', мъж е с опасност за живота

Tежка катастрофа затвори пътния участък от магистрала „Хемус“ към Провадия през село Петров дол, съобщиха от полицията във Варна.
Сигналът за катастрофата е подадена в 8:40 часа тази сутрин.
25-годишен мъж навлязъл в насрещното платно и се сблъскал челно с автомобил, управляван от 52-годишна жена.
В резултат на удара мъжът е в много тежко състояние, а съпругата му, която пътувала с него, е с леки контузии. 52-годишната жена също е леко пострадала, без опасност за живота.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Бизнес план на 10-годишно рускинче: Трябва ми момче, на войната да умре
Радев в ''Райнметал'': Ставаме част от европейската отбранителна екосистема (снимки)
Бизнес план на 10-годишно рускинче: Трябва ми момче, на войната да умре
Яна от Словакия: Никъде няма такава свобода като в България