Тежка катастрофа затвори Кресненското дефиле, има загинала жена

Тежка катастрофа между ТИР и микробус затвори Кресненското дефиле и в двете посоки, предаде БНТ.

Инцидентът е станал около 7 часа тази сутрин. При катастрофата челно са се ударили малък микробус с около 8 души в него и товарен автомобил. Предполага се, че те са пътували за Гърция.

По първоначална информация има загинала жена, която е пътувала в микробуса, и няколко ранени. Всички други пътници в буса са настанени в спешно приемно отделение в болницата в Благоевград без сериозни травми.

Камионът е идвал от Сандански към Благоевград. По думи на водача на тежкотоварния камион, бусът се е движил в насрещното право към тира. Смята се, че водачът на буса е или заспал, или е поднесло заради лошото време в района.

От Агенция "Пътна инфраструктура" информират водачите на моторни превозни средства, че е ограничено е движението при км 390 на път I-1 Благоевград - Кресна заради катастрофата. Шофьорите са призовани да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут: път II-19 Симитли - Гоце Делчев - III-198 Гоце Делчев - Марино поле - АМ "Струма" и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".