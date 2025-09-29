Тежка катастрофа в София, има загинал

Един човек е загинал при тежка катастрофа в София. Инцидентът е станал на Околовръстното шосе в столицата, при отбивката за бул. "България", към 2.00 ч. в нощта срещу понеделник.
Загинал е шофьорът на автомобил, ударил се в стълб. Колата е с английски номера.
На мястото на инцидента са пристигнали полицейски коли, линейки и екип на пожарната.
4047
1
29.09 2025 в 10:45
