Тежка катастрофа с жертва до Исперих, младеж с бус не спря на знак ''Стоп''

Сигнал за тежка катастрофа със загинал е получен на тел.112 около 18.50 часа на 20 август. Произшествието става на главен път Е-70 до разклона за град Исперих, съобщиха от полицията в Разград.

22-годишен водач на бус навлиза в кръстовището от улица „Любен Каравелов“, пресича главния път, без да спре на знак „Стоп“.

Младежът отнема предимството на движещия се в посока Русе автомобил, при което колата се удря челно в дясната странична част на микробуса.

На място умира 68-годишна жена от русенското село Кошарна, която пътува на предната седалка в лекия автомобил. 70-годишният ѝ съпруг, водач на леката кола с турска регистрация, също е пострадал.

Настанен е в МБАЛ-Разград с фрактури на гръдна кост и две ребра и комоцио.

Шофьорът на буса с холандска регистрация, притежаващ СУМПС нидерландски образец, както и двамата му спътници - 20-годишен от село Ясеновец и 31-годишен от село Острово – са отказали хоспитализиране. Прегледани са с контузни рани и натъртвания и освободени.

Пробата на 22-годишния шофьор за употреба на алкохол и наркотици е отрицателна. Задържан е в РУ-Разград. По случая се води досъдебно производство.