Тежка катастрофа с три коли край Сливен, има загинала жена

Жена е загинала при тежка кататсрофа с три коли на пътя Сливен-село Самуилово, предаде БТА.
Сигналът за произшествието е получен в 07:35 часа тази сутрин.
Към момента няма информация за други пострадали.
По първоначална информация в катастрофата са се ударили три леки автомобила. На място незабавно са пристигнали екипи на "Пътна полиция" и експерти, които са извършили оглед.
Причините за катастрофата се изясняват.
Заради инцидентът, пътят беше затворен, но след извършен оглед на мястото, движението вече е възстановено.
Няма коментари към тази новина !
