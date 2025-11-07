Тежка катастрофа с три коли край Сливен, има загинала жена

OFFNews 07 ноември 2025 в 11:00 458 0
Тежка катастрофа с три коли край Сливен, има загинала жена

Снимка Фейсбук
Жена е загинала при тежка кататсрофа с три коли на пътя Сливен-село Самуилово, предаде БТА.

Сигналът за произшествието е получен в 07:35 часа тази сутрин.

Към момента няма информация за други пострадали. 

По първоначална информация в катастрофата са се ударили три леки автомобила. На място незабавно са пристигнали екипи на "Пътна полиция" и експерти, които са извършили оглед.

Причините за катастрофата се изясняват.

Заради инцидентът, пътят беше затворен, но след извършен оглед на мястото, движението вече е възстановено.

