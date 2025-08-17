Тежка катастрофа с пострадали е станала в Пазарджишко

Снимка БГНЕС
Тежка катастрофа с пострадали е станала около 18:00 часа на пътя между селата Главиница и Радилово, в близост до разклона към с. Капитан Димитриево, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

По първоначална информация е имало удар между два автомобила. На място са изпратени полицейски екипи, противопожарен автомобил и две линейки.

Няколко души от двете коли са транспортирани в областната многопрофилна болница в Пазарджик. Стоянов добави, че все още няма данни за самоличността и състоянието на пострадалите.

Пътят в района на инцидента е временно затворен, а автомобилите и в двете посоки се пренасочват през с. Капитан Димитриево.

