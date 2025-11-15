Тежка катастрофа с мотоциклетист затвори прохода ''Шипка''

OFFNews 15 ноември 2025 в 17:20 3509 0
катастрофа

Снимка БГНЕС
Катастрофа

Проходът Шипка е затворен заради катастрофа, в която е пострадал мотоциклетист. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Оттам посочват, че в 15:33 ч. е настъпило тежко пътнотранспортно произшествие в прохода. На км. 174+800 движещ се в посока Габрово мотоциклет се е ударил в насрещно движещ се лек автомобил, управляван от 54-годишен водач. В резултат на удара тежко е пострадал мотоциклетистът, който е откаран в болница.

Проходът в момента е затворен за движение в двете посоки. На място се извършват процесуално-следствени действия. Трафикът се осъществява по обходен маршрут през паметник Бузлуджа.

По-рано днес тежка катастрофа ограничи движението по автомагистрала "Тракия" в района на Стара Загора.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    ДА ПОГОВОРИМ ЗА ПАРИ: Какво е криптовалутата - идва ли нейната златна ера?