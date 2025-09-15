Тежка катастрофа на 'Ботевградско шосе', кола е разполовена (допълнена)

OFFNews 15 септември 2025 в 10:55 2428 0
Разполовената на две кола при тежката катастрофа на "Ботевградско шосе" в София

Тежка катастрофа е станала на булевард Ботевградско шосе в посока изхода на София, сигнализират потребители на фейсбук групата ''Катастрофи в София''.

Сигналът е подаден в 09:37 часа и веднага е изпратена линейка. Водачът на автомобил е загубил контрол и се е забил в дърво.

На снимки в групата "Катастрофи в София" се вижда кола, която от удара се е разполовила. Едната й част е в лявата лента, а другата зад мантинелата.

На видео от катастрофата, публикувано в групата, по пътното платно се виждат разпилени множество части, автомобилни гуми, изпочупени стъкла, както и откъсната човешка ръка.

От Центъра за спешна помощ в София съобщават, че е загинал един човек в произшествието. Към момента няма данни за самоличността му.

От МВР уточниха, че при инцидента няма други пострадали.

На място има няколко екипа на полицията. 

Движението в района е затруднено.

Очаква се разчистване на платното и извозване на останките от лекия автомобил.

