Тежка катастрофа на 'Ботевградско шосе', кола е разполовена (допълнена)

Тежка катастрофа е станала на булевард Ботевградско шосе в посока изхода на София, сигнализират потребители на фейсбук групата ''Катастрофи в София''.
Сигналът е подаден в 09:37 часа и веднага е изпратена линейка. Водачът на автомобил е загубил контрол и се е забил в дърво.
На снимки в групата "Катастрофи в София" се вижда кола, която от удара се е разполовила. Едната й част е в лявата лента, а другата зад мантинелата.
На видео от катастрофата, публикувано в групата, по пътното платно се виждат разпилени множество части, автомобилни гуми, изпочупени стъкла, както и откъсната човешка ръка.
От Центъра за спешна помощ в София съобщават, че е загинал един човек в произшествието. Към момента няма данни за самоличността му.
От МВР уточниха, че при инцидента няма други пострадали.
На място има няколко екипа на полицията.
Движението в района е затруднено.
Очаква се разчистване на платното и извозване на останките от лекия автомобил.
