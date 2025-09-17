Тежка катастрофа между кола и тир затвори пътя Русе-Бяла

Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Бяла, предаде bTV.

Инцидентът е станал малко преди 15:41 часа, на прав участък с разрешено изпреварване, между двата разклона за Две могили.

Ударили са се лек автомобил и български камион. Според шофьора на камиона, колата е навлязла в насрещното, без да има друг автомобил, когото да изпреварва.

Водачът на камиона е подал звуков и светлинен сигнал, при което колата се е върнала обратно в своята лента.

Въпреки това, по неясни причини, колата отново е навлязла в насрещното и е последвал сблъсък. В резултат на удара, лекия автомобил се завъртял и се ударил в румънски автомобил, който е пострадал само с материални щети.

В колата са пътували двама мъже на 57 години от София и Перник. Шофьорът, който е и по-тежко пострадал, е с тежка черепно-мозъчна травма и не е контактен. Другият пострадал се оплакал от болка в гърдите.

На място са били изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Наложило се огнеборците да режат автомобила, за да извадят двамата пътуващи.

Заради катастрофата е въведен обходен маршрут през Две могили-Иваново-Басарбово-Русе и обратно.