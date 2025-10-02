Тежка катастрофа край Луковит, двама са загинали

02 октомври 2025
Двама души са загинали при тежка катастрофа край Луковит, предаде bTV.

Сигналът за инцидента е подаден около 12:20 часа. 

Тежкият инцидент е станал близо до лобното място на малката Сияна, починала в катастрофа на пътя Телиш-Радомирци.

Сблъсъкът е бил между лек автомобил и микробус. Загинали са пътниците в колата. 

Движението се регулира на място от полиция. Въведен е обходен маршрут - Луковит - път III-307 - Тодоричане - път III-305 Дерманци - Торос - път I-4 Брестница - път I-3 - Румянцево и обратно.

