Тежка катастрофа край Луковит, двама са загинали

Двама души са загинали при тежка катастрофа край Луковит, предаде bTV.

Сигналът за инцидента е подаден около 12:20 часа.

Тежкият инцидент е станал близо до лобното място на малката Сияна, починала в катастрофа на пътя Телиш-Радомирци.

Сблъсъкът е бил между лек автомобил и микробус. Загинали са пътниците в колата.

Движението се регулира на място от полиция. Въведен е обходен маршрут - Луковит - път III-307 - Тодоричане - път III-305 Дерманци - Торос - път I-4 Брестница - път I-3 - Румянцево и обратно.