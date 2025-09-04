Тежка катастрофа блокира пътя между Радилово и Пазарджик

Тежка катастрофа блокира пътя от село Радилово към Пазарджик, предаде bTV.
68-годишен шофьор от град Пещера се блъснал последователно в две насрещно движещи се коли.
Пострадалият мъж е откаран за преглед в МБАЛ-Пазарджик.
Пътят е временно затворен от екипи на Районното управление Пещера и сектор „Пътна полиция“.
Движението се пренасочва по обходен маршрут през селата Радилово и Капитан Димитриево.
