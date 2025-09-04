Тежка катастрофа блокира пътя между Радилово и Пазарджик

OFFNews 04 септември 2025 в 14:31 289 0
Полиция.

Снимка Pixabay
Полиция.

Тежка катастрофа блокира пътя от село Радилово към Пазарджик, предаде bTV. 

68-годишен шофьор от град Пещера се блъснал последователно в две насрещно движещи се коли. 

Пострадалият мъж е откаран за преглед в МБАЛ-Пазарджик.

Пътят е временно затворен от екипи на Районното управление Пещера и сектор „Пътна полиция“.

Движението се пренасочва по обходен маршрут през селата Радилово и Капитан Димитриево.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Яна от Словакия: Никъде няма такава свобода като в България