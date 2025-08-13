Тежка катастрофа блокира пътя между Бургас и Слънчев бряг

Пътят между Бургас и Слънчев бряг е затворен за движение в едно от платната му заради тежка катастрофа, предаде Нова ТВ.

Инцидентът е станал тази нощ, след като автомобил е застигнал и ударил мотопед, на който са се возили 77-годишни мъж и жена.

Жената е починала от раните си, а мъжът е откаран в болница.

Според първоначалните огледи на място е имало и друго превозно средство, което обаче е напуснало района след инцидента.

На терен работят екипи на полицията и експерти от „Криминалистична лаборатория“.

Обходният път е през Ахелой.