Тежка катастрофа блокира пътя между Бургас и Слънчев бряг

Пътят между Бургас и Слънчев бряг е затворен за движение в едно от платната му заради тежка катастрофа, предаде Нова ТВ.
Инцидентът е станал тази нощ, след като автомобил е застигнал и ударил мотопед, на който са се возили 77-годишни мъж и жена.
Жената е починала от раните си, а мъжът е откаран в болница.
Според първоначалните огледи на място е имало и друго превозно средство, което обаче е напуснало района след инцидента.
На терен работят екипи на полицията и експерти от „Криминалистична лаборатория“.
Обходният път е през Ахелой.
