Цветанов след изчезването на трима от ''Наглите'': Връщаме се към периоди, които смятахме за забравени

Връщаме се към криминален сюжет отпреди 16 години. Така бившият вътрешен министър Цветан Цветанов коментира в ефира на "Таза сутрин" по бтв изчезването на трима от бандата "Наглите".

Полицията издирва Прокопи Прокопиев - Културиста, Ивайло Евтимов - Йожи и Даниел Димитров - Релето. Тримата от бандата "Наглите" са в неизвестност от ден, като сигналът е подаден от техни близки

Цветан Цветанов, по чието време е разбита групата "Наглите", посочи, че Йожи и Културиста са били в основата в организираната престъпна група, които в рамките на 2007-2009 г. извършват общо 19 отвличания.

"Успяхме да съберем годни доказателства, които да бъдат приети от съда за 13 от тези отвличания. Но почеркът и начинът, по който бяха извършени останалите - нямаме никакви съмнения, че това беше групата, която направи тези отвличания", коментира бившият вътрешен министър.

По думите му това е много тежка ситуация, особено сега да я коментира толкова години по-късно, защото показва, че "държавата отново се връща в някакви периоди, които смятаме, че вече са забравени".

"Когато станах министър на вътрешите работи, имаше три основни приоритета срещу тежката организирана престъпност. Това бяха отвличанията - защото бях 18 до момента, в който аз трябваше да поема ръководството на Министърството на вътрешите работи. Отвличането на Гунински - беше 19-ото отвличане и това беше едно 20-годишно момче", разказа Цветанов. "Представете си какво приживяваха родителите, близките. Системата трябваше да направи всичко възможно, за да работи адекватно, защото видно беше, че за две години преди това нищо не беше свършено. Системата беше пробита. Информацията е постъпвала под някакви информационни канали, но не е анализирана и не са предприемани адекватните действия, за да може да бъде неутрализирана тази група", спомня си бившият вътрешен министър.

Той спомена, че е благодарен на един от участниците в периферията на тази група, който е потърсил контакт с него, за да даде информация. Цветанов разказа, че е бил много предпаздлив, защото на министър на вътрешите работи не му е мястото да прави подобна оперативна среща, но човекът бил заявил категорично, че ще сподели само на него и на никой друг, защото няма доверие.

"Този човек впоследствие стана защитен свидетел, но той даде в общи линии основните неща, които бяха ключови, за да може да започнем работата. Криминално проявен", посочи бившият вътрешен министър.

Среща се провежда в Министерството на вътрешните работи, със съгласуването на главния секретар.

"Това, което получихме като информация от него и това, което сподели, беше ключово, за да може действително да тръгнем по разследването, защото в къщата, която той ни посочи, беше едно от първите отвличания. Там беше рязано ухото на задържаното лице и кръвта, която беше изтекла, беше на пода и оттам всъщност успяхме да извадим ДНК профил", сподели Цветан Цветанов.

По думите му групата направила грешка - къщата била наета от Поли Културиста и още едно от лицата, които били задържани.

Цветанов каза, че е работил с много малък екип от лоялни служители към системата на МВР Като такива Цватанов посочи тогавашния главен секретар Калин Георгиев, директора на ГДБОБ Станимир Флоров, Пламен Йоцов, който тогава също работи в ГДБОБ, и Валентин Цоновски.

"Но по-интересното е, че служителите искаха да работят с прокурор, на когато биха могли да имат доверие, защото и това също беше ключ, който трябваше да бъде решен. Тук искам да благодаря и на Борис Велчев, защото той даде възможност - Бойко Найденов да бъде наблюдаващият прокурор по всички тези действия, които бяхме предприели", разказа Цветанов.

Той посочва, че всички като профил са били автократци и са били хора от престъпния свят.

"В последствие решават да се преквалифицират и да могат да направят тази организация за тези отвличания. Това, което беше също важно, че по време на задържането и свидетелските показания, които събрахме, стигнахме и до две от лицата на групата, които са били убити и бяха заровени в Плана планина", коментира още Цветанов.

През декември 2009 година, с две зрелищни акции на МВР е сложен краят на групата на "Наглите". 25 души са арестувани за 18 отвличания.