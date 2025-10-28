Търсят родителите на 8-годишно дете, намерено в Добрич

В района на Младежкия дом в град Добрич е открито дете, чиято самоличност е неизвестна.

От Областната дирекция на МВР молят за съдействие за установяване на родители или близки.

Детето е в Първо районно управление на МВР в Добрич. То е бягало по ул. „Кирил и Методий" от магазин на търговска верига към Младежкия център.

От полицията, уточняват, че детето е с аутизъм и ще се провери дали не е избягало от близка детска градина.

Малко по-късно бе съобщено, че майката на детето се е свързала с полицията.