Търсят родителите на 8-годишно дете, намерено в Добрич

В района на Младежкия дом в град Добрич е открито дете, чиято самоличност е неизвестна.
От Областната дирекция на МВР молят за съдействие за установяване на родители или близки.
Детето е в Първо районно управление на МВР в Добрич. То е бягало по ул. „Кирил и Методий" от магазин на търговска верига към Младежкия център.
От полицията, уточняват, че детето е с аутизъм и ще се провери дали не е избягало от близка детска градина.
Малко по-късно бе съобщено, че майката на детето се е свързала с полицията.
