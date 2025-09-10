Търси се 9-годишната Селин

OFFNews 10 септември 2025 в 10:45 595 0
Селин

Снимка СДВР
Селин Велинова

Столичната полиция издирва 9-годишната Селин Василева Велинова.

Момичето е в неизвестност от 9 септември, когато е напуснала дома си в ж.к. „Хр. Смирненски“ в София и оттогава е в неизвестност.

Висока е 150 см, с пъстри очи, дълга, кестенява коса, с бретон.

За последно е била облечена със синьо-бял къс гащеризон и бюстие с надпис „Calvin Klein“. Била е с черни ролери.

Семейството умолява всеки, който има информация за Селин, да позвъни на тел. 112 или най-близкото районно управление на МВР.

