Търси се 9-годишната Селин

Столичната полиция издирва 9-годишната Селин Василева Велинова.
Момичето е в неизвестност от 9 септември, когато е напуснала дома си в ж.к. „Хр. Смирненски“ в София и оттогава е в неизвестност.
Висока е 150 см, с пъстри очи, дълга, кестенява коса, с бретон.
За последно е била облечена със синьо-бял къс гащеризон и бюстие с надпис „Calvin Klein“. Била е с черни ролери.
Семейството умолява всеки, който има информация за Селин, да позвъни на тел. 112 или най-близкото районно управление на МВР.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Българин се мести във Владивосток заради "гоненията срещу руския език и култура'' у нас
Българин се мести във Владивосток заради "гоненията срещу руския език и култура'' у нас
Гласът на руския нацизъм Маргарита Симонян обяви, че е тежко болна
Българин се мести във Владивосток заради "гоненията срещу руския език и култура'' у нас