Таксата за издаване на лична карта скача

От януари 2026 г. таксата за издаване на лична карта ще е 30 лв. за документ със срок на валидност 10 г. и 21 лв. за 4-годишна валидност. В момента тези цени са съответно 18 и 13 лв. и те ще са валидни до края на тази година.

Документите за самоличност могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност. Заявления могат да се подават в сектор Български документи за самоличност във всяко районно управление на територията на съответната област чрез обикновена услуга.

Друга възможност за облекчаване на административното обслужване е порталът за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg.

Чрез него всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис, може да подаде заявление за издаване на лична карта и/или паспорт или да заяви получаване на удостоверение за събития и факти, свързани с издаването на документи.

Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 дни след датата на изтичане на валидността на личната карта.

При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, глобата е от 50 до 250 лв.