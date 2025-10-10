Свлачище затвори пътя от Бяла към Русе

Ограничено е движенето в посока Русе по път I-5 Русе - Бяла в участъка Обретеник - Волово поради свличане на земна маса на пътното платно, предаде Нова ТВ.

За пътуващите в посока Русе е въведен обходен маршрут през третокласния път Борово – Две могили.

В посока Бяла движението не е ограничено. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а почистването на свлечената земна маса ще се извърши през светлата част на денонощието.