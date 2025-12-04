Студентският празник ще премине под строг полицейски контрол

Засилен полицейски контрол ще има по време на студентския празник - 8 декември, съобщи заместник-началникът на отдел "Пътна полиция" към Главната дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) комисар Мария Ботева на брифинг пред журналисти.

Във връзка с предстоящия студентски празник са извършени проверки на над 500 обекта, в които се очаква да има мероприятия, каза главен инспектор Йото Василев, началник на сектор „Държавен противопожарен контрол" към Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Над 500 обекта, където се очаква да има студентски тържества, са били проверени преди празника. При проверките са установени 79 нарушения на изискванията за пожарна безопасност. Те са били свързани предимно с пропуски в документацията и липса на пожарогасителни средства. В резултат на това, са съставени 79 разпоредителни документа и 6 акта за административни нарушения, допълни Василев.

Полицията е предприела организационни мерки за осигуряване на реда, като ще бъдат осигурени допълнителни екипи при нужда, заяви главен инспектор Милорад Йорданов от отдел “Охранителна полиция” към ГДНП. Под лупа ще се наблюдават рисковите лица, които ще посещават обектите за празника. Също така, полицаите ще бъдат повече в зимните курорти, където празнуващите студенти са най-много.

Екипите на Пътна полиция ще следят основно за шофиране под въздействието на алкохол и наркотици, както и за техническата изправност на превозните средства.

Миналата година по време на студентските празнувания настъпилите ПТП са 12, от които три са тежки, а девет са леки, няма загинали, ранените са седем.

Председателят на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков отбеляза, че поредна година продължава кампанията „Празнувай отговорно“ и призова младите хора да шофират внимателно.