Стрелба с въздушна пушка в заведение в софийско заведение почти ослепи испански студент. СДВР се самосезира

СДВР се самосезира заради информация относно стрелба с въздушна пушка срещу испански студент в София.
Сигнал към столичната полиция за инцидента не е бил подаден, а пострадалото лице не е оказало съдействие на служителите на СДВР. Въпреки това са предприети всички необходими действия по изясняване на случая като работата по него продължава, съобщават от МВР.
Вчера на профила си в социалните мрежи д-р Александър Оскар заяви, че зрението на момчето е било спасено от екипа на Очна клиника към УМБАЛ “Александровска”. По думите му става дума за млад студент от Испания, обучаващ се по програма „Еразъм“ в Букурещ.
Инцидентът е станал вечерта на 24 октомври. Студентът бил прострелян с въздушна пушка пред нощен клуб в центъра на София.
"При извършения спешен офталмологичен преглед е установено метално чуждо тяло в орбитата на дясното око, както и разкъсна рана на клепача, съответстваща на входно отвърстие от прострелване. Зрението на пациента към момента на приемане е било силно намалено – до броене на пръсти пред окото.
След пълни изследвания и подготовка, екипът на доц. Яни Здравков извършва спешна операция, при която успешно е отстранено метално чуждо тяло – съчма от въздушна пушка. Операцията премина успешно, а състоянието на пациента е стабилно", уведомява д-р Оскар.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Иво Сиромахов: ИТН ги чака съдбата на Бареков и Марешки. Лакеите винаги се сменят
Пеевски нарушава санкциите по ''Магнитски''. Сигнал на Да, БГ до американското правителство
Пеевски нарушава санкциите по ''Магнитски''. Сигнал на Да, БГ до американското правителство
Иво Сиромахов: ИТН ги чака съдбата на Бареков и Марешки. Лакеите винаги се сменят