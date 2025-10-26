Стрелба с въздушна пушка в заведение в софийско заведение почти ослепи испански студент. СДВР се самосезира

СДВР се самосезира заради информация относно стрелба с въздушна пушка срещу испански студент в София.

Сигнал към столичната полиция за инцидента не е бил подаден, а пострадалото лице не е оказало съдействие на служителите на СДВР. Въпреки това са предприети всички необходими действия по изясняване на случая като работата по него продължава, съобщават от МВР.

Вчера на профила си в социалните мрежи д-р Александър Оскар заяви, че зрението на момчето е било спасено от екипа на Очна клиника към УМБАЛ “Александровска”. По думите му става дума за млад студент от Испания, обучаващ се по програма „Еразъм“ в Букурещ.

Инцидентът е станал вечерта на 24 октомври. Студентът бил прострелян с въздушна пушка пред нощен клуб в центъра на София.