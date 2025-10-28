Столичният ексхибиционист освободен под гаранция от 500 лв.

Мъжът, който обикаля столични квартали и сваля панталоните си пред деца, е бил задържан за 72 часа и освободен под гаранция срещу 500 лв. Отстранен е от работата си като портиер в общината в район "Изгрев".

Ексхибиоционистът беше задържан след инцидент в кв. "Люлин", когато е спрял непълнолетно момиче и мастурбирал пред него. Общинският служител се оказа гастрольор, който обикаля столичните квартали. След последния случай стават известни и други негови подобни прояви.

Дълбоко възмутена и потресена съм от това, което се случи пред нашия блок и не само – и на друг адрес в „Гео Милев“, с друго дете, което също е било нападнато. Детето ми звънна в шок. Плачеше, не можеше да говори. Каза ми, че човек е вървял след нея, след което тя се е обърнала и той е направил някакви гадни неща - да не изпадам в подробности сега, коментира по bTV Ирена Караджова, майка на едно от нападнатите момичета.

Жената казва, че е била шокирана, защото инцидентът се е случил "посред бял ден, пред погледите на всички, на детската площадка, където са играели и други деца". Мъжът е тръгнал към дъщерята на Ирена, но в този момент се е появил възрастен човек и той е избягал.

С Ирена се свързват хора, които споделят за множество такива случаи. Задържаният мъж не е единственият с такива прояви.

Според нея МВР и прокуратурата са си свършили работата, но след това съдът е пуснал мъжа.

„Тя не може да спи, не иска да излиза навън сама, изпада в нервни състояния - на гняв, на страх. Някой сега трябва постоянно да я придружава, защото тя не може да ходи сама. Задължително трябва да се работи със специалист, психолог, психотерапевт. Но това е просто гавра с психиката на едно дете. Това е престъпление“, коментира Ирена за дъщеря си.

Решението на съда вече е протестирано. Прокурорът настоява за постоянен арест на обвиненото лице, а на 4 ноември прокуратурата ще поиска Софийският градски съд да задържи отново извършителя.