Срязаха гумите на колата на Румяна Коларова

Политологът Румяна Коларова е намерила колата си със срязани гуми тази сутрин, когато трябвало да потегли за участие в сутрешния блок на bTV.

„Искрено съжалявам, но имах инцидент. Първо някой ми наряза гумите на колата и сега закъснявам“, каза Коларова, шофирайки към студиото на "Тази сутрин".

По думите ѝ става въпрос за междусъседски войни, тъй като не паркирала пред входа си. Тя добави, че има подозрения кой е извършителят.

Коларова все пак успя да стигне до студиото и да се включи в разговора за бъдещето на кабинета "Желязков".