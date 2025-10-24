Срязаха гумите на колата на Румяна Коларова

Политологът Румяна Коларова е намерила колата си със срязани гуми тази сутрин, когато трябвало да потегли за участие в сутрешния блок на bTV.
„Искрено съжалявам, но имах инцидент. Първо някой ми наряза гумите на колата и сега закъснявам“, каза Коларова, шофирайки към студиото на "Тази сутрин".
По думите ѝ става въпрос за междусъседски войни, тъй като не паркирала пред входа си. Тя добави, че има подозрения кой е извършителят.
Коларова все пак успя да стигне до студиото и да се включи в разговора за бъдещето на кабинета "Желязков".
