Сръбски шофьор на тир налетя на наш полицай

Сръбски шофьор на товарен автомобил е задържан, след като посегна на полицай от Районното управление в Свиленград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.
Инцидентът е от вчера около 16:00 часа в близост до изхода за село Капитан Андреево, когато патрул се е опитвал да съдейства при увеличения трафик на ГКПП-"Капитан Андреево".
Униформени са уведомили сръбския водач на тир, който се опитвал да изпревари останалите чакащи, да се нареди на опашката за преминаване. Шофьорът се се разкрещял и съборил полицай. Това довело до ареста му. По случая е образувано бързо производство.
В района на опашката от товарни автомобили на магистрала "Марица" в посока Турция, близките пътни възли и преди граничните пунктове с Турция "Капитан Андреево и с Гърция "Капитан Петко войвода" патрулират шест полицейски екипа, уточниха от полицията.
Аналогичен инцидент на опашка на камиони пред "Капитан Андреево" имаше в средата на април 2023 г., когато пиян шофьор нападна служител на реда и го удари с юмрук в главата.
