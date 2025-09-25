Спасиха малко ранено мече в безпомощно състояние в река Арда край Смолян

OFFNews 25 септември 2025 в 13:07 479 1
Раненото мече в реката

Снимка smolyanpress
Раненото мече в река Арда

Екоинспекцията в Смолян спаси 2-годишно мече, изпаднало в безпомощно състояние, съобщи Екатерина Гаджева – директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Смолян.

В спасителната операция са участвали и служители на Държавното горско стопанство в Смилян и Районното управление на МВР в Смолян, предаде БТА.

Сигнал на телефон 112 е подаден от рибар към 19 ч. снощи. Малкото мече било в безпомощно състояние в коритото на река Арда, между селата Смилян и Кошница, община Смолян.

След упояване е предприет първоначален оглед, при който е установено, че индивидът е от женски пол с рана в областта на врата, която вероятно е от няколко дни.

В 4:00 часа днес мечето е транспортирано и предадено на Парка за танцуващи мечки в град Белица, където ще му бъдат направени допълнителни прегледи и ще бъдат положени необходимите грижи. Към момента причините за състоянието на мечето все още не са изяснени, уточнява агенцията. 

    20429

    1

    случайно прочетох

    25.09 2025 в 13:12

    -0
    +0
    Браво на рибаря! Браво и на екоинспекторите!
     
