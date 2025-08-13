Софиянец с близо 4 промила катастрофира посред бял ден

OFFNews 13 август 2025 в 14:23 920 2
Дрегер.

Снимка БГНЕС
Дрегер.

48-годишен софиянец с близо 4 промила алкохол в кръвта е катастрофирал с товарния си автомобил край София, предаде bTV.

Инцидентът е станал във вторник около 10:35 ч. на 35-ия километър от главен път I-8. 

На място полицейските служители установили самокатастрофирал товарен автомобил "Рено Канго“.

При тест с дрегер уредът отчел внушителната стойност от 3,59 промила алкохол. Мъжът е настанен в болница с изкълчено коляно.

По случая е образувано досъдебно производство.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -5800

    2

    Gunteer

    13.08 2025 в 15:28

    -0
    +0
    Или - колкото промили, толкова години! Ако няма пострадали и жертви. Ако има - повече, много ясно.

    -5800

    1

    Gunteer

    13.08 2025 в 15:27

    -0
    +0
    Господ не пази такива уродливи мърлячи, дяволът ги пази. Колко хора пострадаха и загинаха досега, но продължават да бъка навсякъде от тия уроди. Да стоят зад решетките минимум 5 години, независимо дали има пострадали или не, и да видим тогава дали ще има подобни случаи!
     
    X

    Как нежната душа на съдия Светлин Михайлов стана бухалка срещу Медиапул