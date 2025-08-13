Софиянец с близо 4 промила катастрофира посред бял ден

48-годишен софиянец с близо 4 промила алкохол в кръвта е катастрофирал с товарния си автомобил край София, предаде bTV.

Инцидентът е станал във вторник около 10:35 ч. на 35-ия километър от главен път I-8.

На място полицейските служители установили самокатастрофирал товарен автомобил "Рено Канго“.

При тест с дрегер уредът отчел внушителната стойност от 3,59 промила алкохол. Мъжът е настанен в болница с изкълчено коляно.

По случая е образувано досъдебно производство.