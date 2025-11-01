Собственик на детски център в Бургас дрогирал майки, за да спи с тях

Собственик на детски център, намиращ се в ж.к. „Славейков“, Бургас, е сипвал наркотични вещества в питиета на избрани жени, за да спи с тях, докато малчуганите се забавляват в другата зала.

Бургаските криминалисти работят по случая от няколко дни, съобщи местният сайт Флагман.бг, цитирайки достоверен източник.

До момента е установено, че е имало сексуален контакт с поне една жена, която е разказала пред разследващите от Второ РУ Бургас. Предполага се, че има и други жертви.

За случая става известно в началото на седмицата, когато млада жена отива във Второ РУ с обезпокоителен сигнал. Разказала, че няколко дни по-рано си направила пълни кръвни изследвания.

Правела такъв тип тест по няколко пъти в годината, защото се изисквал от местоработата ѝ, и била убедена, че всичко е наред. Този път резултатът обаче бил смущаващ за нея – в кръвта ѝ били открити следи от амфетамини и метамфетамини.

Единственото място, което посетила жената през последните седмици, било детски рожден ден. Тя се усъмнила, че е именно в детския център е приела нещо, което е повлияло на положителния резултат за дрога.

По сигнала е извършена проверка. Установени са всички присъстващи. Тествани са и други жени, присъствали на въпросното детско парти. Шокиращо за тях резултатите им също били положителни – отново за наличието на амфетамин и метамфетамин.

В хода на разследването е разпитана и жена, която признала, че се чувствала по особен начин след посещението в детския център и описала подробно как мъжът, който се представял за барман, предложил да я закара до дома й и впоследствие осъществил сексуален контакт с нея. Нейната проба също била положителна.

Всички разпитани обяснявали, че барманът флиртувал с тях.

Собственикът на центъра е задържан за разпит и освободен след изтичането на 24-часовата мярка.