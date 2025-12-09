Слагат 19 КПП-та за утрешния протест

Предвидени 19 контролно-пропускателни пункта за утрешния протест от 18:00 ч., каза на брифинг главен инспектор Иван Георгиев, началник-сектор „Масови мероприятия” към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

„Ще има 150 стюарда, осигурени от организатора. За да сме в помощ на организатора, ние ще имаме портативна колона, която е доста мощна, за да може да показваме и да призоваваме гражданите да ни оказват необходимото съдействие за изваждане на лица, които са провокатори", обясни инспектор Иван Георгиев.

По време на утрешния протест сцената ще бъде пред шадравана на президентството. Ще бъдат използвани и видеоекрани, разположени пред Народното събрание и на бул. „Дондуков“.

Освен това утре ще има и три шествия, организирани от студенти. Едното тръгва от НАТФИЗ, другите две ще са от Софийския университет „Климент Охридски“. Пред НАТФИЗ ще се събират около 15:00 часа, а шествието ще е около 17:45 часа. Другите в 18:00 часа тръгват от Софийския университет към бул. „Цар Освободител“.

Трите шествия ще се влеят в протеста в „триъгълника на властта“.

