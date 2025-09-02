Скандал за неправилно паркиране в Перник прати възрастна жена в болница

21-годишно момиче е нападнала и блъснала възрастна жена в Перник, след като получила забележка за неправилно паркиране, предаде Нова ТВ.
Инцидентът е станал вчера на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“.
Младата жена оставила автомобила си на тротоара, което предизвикало реакцията на 70-годишна гражданка. Възрастната жена направила забележка, че колата пречи на пешеходците, но последвалата разправия e ескалирала. Девойката блъснала възрастната жена и тя паднала на земята.
По-късно в спешния център лекарите установили счупвания на дясната китка и дясната тазобедрена става.
Образувано е бързо производство за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди. Уведомена е прокуратурата и действията по разследването продължават.
