Скала падна на пътя Банско-Гоце Делчев

Голяма скала падна и затвори пътя Банско-Гоце Делчев край село Места тази сутрин, потвърдиха от Областно пътно управление-Благоевград.
Екипи на Областно пътно управление и пътноподържащата фирма са предприели действия по отстраняване на голямата скала, за да се възстанови движението по път II-19 Симитли-Гоце Делчев.
Първоначално движението беше спряно и в двете посоки, като районът е сигнализиран. По-късно движението е пуснато двупосочно, поне в едната лента, пише "Клуб Z":
"Временно движението по път II - 19 Банско - Гоце Делчев, в района на отбивката за с. Гостун се осъществява двупосочно в една лента поради почистване на скална маса от пътното платно. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост", съобщават от АПИ.
Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Кирил Добрев: Политически шарлатани ме карат да свалим правителство, просто няма да стане
Вучич е обсъдил в Брюксел възможността Сърбия да внася петролни продукти от България и Румъния
Иво Сиромахов: Иди си с мир, Слави
На протеста говориха повече турци и роми, отколкото за всички протести досега