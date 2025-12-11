Скала падна на пътя Банско-Гоце Делчев

Голяма скала падна и затвори пътя Банско-Гоце Делчев край село Места тази сутрин, потвърдиха от Областно пътно управление-Благоевград.

Екипи на Областно пътно управление и пътноподържащата фирма са предприели действия по отстраняване на голямата скала, за да се възстанови движението по път II-19 Симитли-Гоце Делчев.

Първоначално движението беше спряно и в двете посоки, като районът е сигнализиран. По-късно движението е пуснато двупосочно, поне в едната лента, пише "Клуб Z":

"Временно движението по път II - 19 Банско - Гоце Делчев, в района на отбивката за с. Гостун се осъществява двупосочно в една лента поради почистване на скална маса от пътното платно. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост", съобщават от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".