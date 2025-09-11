Синдикатът на МВР: Случаят с пребития полицейски шеф в Русе се употребява политически

Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически. Това става тенденция. Свидетели сме как МВР се използва за трупане на политически дивиденти.

Констатацията е на члена на Управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите на МВР Вергил Христов, направена пред Нова тв.

По думите му информацията за нападението над шефа на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров е дадена по време на брифинги от длъжностни лица.

"Данни по досъдебно производство могат да бъдат представяни само с разрешение на прокуратурата. Не е нужно да се дава цялата информация още в началото, защото това може да бъде в ущърб на разследването", коментира Христов.

На въпроса защо четиримата младежи не са задържани още същата вечер, на място, той посочи, че не за всеки скандал трябва да се пристъпи към арест. Това се случва, след като има достатъчно данни за необходимостта от задържането. Случаят с побоя е бил точно такъв.

Вергил Христов обясни, че бодикамерите за полицаите са закупени и предстои раздаването им. Имало налични, но ще има и допълнителни. Той смята, че полицаите, които са пристигнали на мястото на побоя в Русе, трябва да са имали бодикамери, а записите да са предадени на прокуратурата.

Същото твърди и друг представител на синдиката - Иван Янкулов, пред бТВ.

"Би трябвало (полицаите - бел. ред.) да са имали бодикамери. Самото нападение над служители на МВР е нападение срещу държавна институция", заяви той.

Досега обаче МВР не е съобщавало за записи от бодикамери. Видеа от нощта на инцидента бяха показани от БГ.Елфите, но те са от камерите за наблюдение.

Янкулов пък посочи друг проблем - възрастта на нападателите. Според него тя е показател за това накъде върви обществото и констатира, че моралът на подрастващите не е на необходимото ниво.

„Саморазправата не е начин да се реши един проблем. Доколкото разбрах, директорът на областната дирекция се е легитимирал. Той е тръгнал да защити своя спътник, тъй като агресията е била насочена към него. Като полицай е бил длъжен да реагира“, коментира Иван Янулов.

Той напомни, че полицаят е неприкосновен при изпълнение на служебните си задължения и това е записано в Закона за МВР.

"Като полицаи сме длъжни да реагираме дори в извънработно време и да вземем отношение, когато видим такъв случай“, посочи Янулов.

По думите му в този случай употребата на алкохол няма никакво значение.

Профсъюзът остро осъжда нападенията над служители на МВР, тъй като това е нападение срещу държавността. И апелира случаят да не се политизира.